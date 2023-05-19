Страшнее, чем в фильме ужасов: звезду СССР сгубило проклятие родного дома

Несколько лет назад вся страна обсуждала трагическую историю любви Александра Пороховщикова и его жены Ирины. Именитый актер скончался в больнице, пережив свою супругу на 40 дней. Многие считают, что они стали жертвами проклятия родного дома.

Особняк актера, расположенный в центре Москвы, был построен еще до революции. Прадедом артиста был дворянин и предприниматель Александр Пороховщиков. Именно он и построил этот злосчастный дом, ставший семейной реликвией. В советское время особняк стал достоянием властей. По слухам, в годы репрессий в подвале дома находилась пыточная. С тех пор за родовым особняком закрепилась дурная слава.

В середине 90-х Пороховщиков арендовал здание на 49 лет. Он заселился в дом вместе с женой и занялся его реставрацией. Особняк заметно преобразился, были восстановлены некоторые помещения и камин. Актер вложил в это почти все свои деньги.

Однако и хозяева, и домработницы ощущали гнетущую атмосферу в этом доме. Кто-то уверял, что видел здесь призраков. Актер тоже чувствовал негатив, но надеялся, что никакой угрозы нет. Но внезапно в жизни супругов началась черная полоса. Звезда СССР заболел и попал в больницу. Жена не вынесла этого и ушла из жизни, а через 40 дней умер и Пороховщиков. Он так и не узнал, что его любимой уже нет. Их история может стать сценарием для фильма ужасов.