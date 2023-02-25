Страшнее, чем в фильмах ужасов: где сегодня можно встретить русский корабль-призрак

Путешествия по воде всегда ассоциировалась у людей с духом авантюризма и при этом с немалыми опасностями, которые могли скрываться в экзотических морях. А истории о пиратах и знаменитом Летучем голландце захватывали дух всех обитателей суши.

Но известен случай, когда корабль действительно признали призраком. Им стал российский круизный лайнер, названный в честь знаменитой актрисы. Двухпалубное судно «Любовь Орлова» долгие годы доставляло людей к японским берегам. Однако позже было продано одному иностранцу.

Мужчина захотел переправить корабль и сдать на металлолом, но по пути к месту назначения экипаж попал в страшный шторм. Вся команда вынуждена была покинуть лайнер и смотреть, как он уплывает в пугающую даль.

Месяц судно блуждало по морям и почти прибилось к берегам Ирландии, но, вопреки всем ожиданиям, оно так и не появилось. С этого момента о нем больше не слышали. Но исследователи уверены, что «Любовь Орлова» была в хорошем состоянии и просто не могла утонуть, поэтому предполагается, что загадочный лайнер находится где-то в Атлантическом океане.