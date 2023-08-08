Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях

У каждого знака зодиака есть свои сильные и слабые стороны, которые влияют на жизнь обладателя. Некоторым людям будто сопутствует удача в любых делах, а другие с трудом строят отношения с окружающими и мучатся от неуверенности в себе. Астрологи считают, что положение планет при рождении определяет и самый глубинный страх, который может всю жизнь терзать человека.

Казалось бы, яркие и смелые Львы полностью лишены всяческих фобий. Это один из самых энергетически сильных знаков зодиакального круга, который ставит на первое место свой успех и финансовое благополучие. И, как выяснилось, беспокоит их отнюдь не возможное безденежье.

Львы боятся до дрожи в коленях любой, даже самой маленькой неудачи. То, что для других покажется пустяковым проигрышем, обладатели этого знака воспримут близко к сердцу. Все дело в том, что они не хотят разочаровать окружающих и лишиться статуса любимчика судьбы. Львам всегда нужно, чтобы люди ими восхищались.