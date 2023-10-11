«Страшная вонь»: бывшая Кончаловского живет в доме, похожем на «бомжатник»

Андрей Кончаловский не всегда был примерным семьянином. Будучи женатым, он завел роман на стороне, а после бросил возлюбленную с ребенком на руках. На долю Ирины Бразговки выпало немало испытаний.

Дочь от известного режиссера женщина воспитывала одна: только когда девушке исполнилось 17 лет, отец узнал о ее существовании. Но все тяготы актриса переносила стойко и даже не думала идти к Кончаловскому за помощью.

Но недавно проблемы звезды перешли всякие границы. Соседи Ирины превратили дом в настоящую помойку. Женщине пришлось обращаться в санэпидемстанцию, ведь в квартире было уже невозможно дышать.

По словам Бразговки, из жилья соседей мусор вывозили буквально контейнерами, но они снова начинают копить его дома. В квартиру невозможно войти, такой сильный оттуда идет запах.