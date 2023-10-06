Страшная версия Миддлтон: принц Уильям завел себе странную любовницу

Хотя свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон случилась еще в 2011 году, слухи о проблемах в их отношениях возникают регулярно. Дело в том, что еще на заре романа наследник королевского престола позволил себе бросить избранницу и увлечься другой пассией. И, как уверяют инсайдеры, верности в браке у принца не прибавилось.

Его любовницей называют жену Дэвида Чолмондели, маркиза Чамли. В прошлом Сара Роуз Хэнбери была моделью, после чего вышла замуж за знатного человека и теперь ведет обычную жизнь для аристократки, воспитывая троих детей.

Внешне Сара выглядит как ухудшенная копия Миддлтон. У нее тоже астенический, хрупкий тип телосложения и каштановые волосы. Но если супруга принца Уильяма с такими данными кажется интеллигентной и обаятельной красавицей, то Хэнбери выглядит изможденной и странной.

Однако, судя по всему, будущего короля Британии это не смущает. По слухам, интрижка длится уже несколько лет, и Миддлтон просто смирилась с походами супруга на сторону.