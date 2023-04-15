Страшная участь ждала многих: гражданам СССР не позавидуешь

После революции и начала урбанизации в российских городах стала ощущаться острая нехватка жилья. Люди искали лучшей жизни и уезжали из деревень. Однако к тому моменту еще не существовало такого же количества свободных квартир. Поэтому огромной популярностью пользовались коммуналки.

Такое жилье делилось сразу между несколькими семьями. У них формировались общие правила пользования кухней, хранения продуктов и расписание уборки. Порой родители и дети проживали вместе в одной комнате, и о личном пространстве не могло быть и речи. А по нормам Наркомздрава на каждого человека должен был приходиться 9,1 квадратный метр.

Современные семьи вряд ли согласятся находиться в таких условиях, но в советские времена у людей порой просто не было выбора. Из-за раскулачивания и урбанизации многие граждане оставались без собственного жилья или средств к существованию. Поэтому тесные коммунальные квартиры стали для них настоящим спасением.