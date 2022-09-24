Страшная трагедия Нины Сазоновой вызвала оторопь: все дело в наследстве

Нина Сазонова запомнилась зрителям благодаря ролям в фильмах «Женщины» и «Живет такой парень». Также Сазонова исполнила знаменитую песню «Зачем вы девочки, красивых любите». Но несмотря на всесоюзную славу, жизнь артистки закончилась трагически.

У Нины Сазоновой был единственный сын Михаил, которому она отдавала всю себя. После развода с первым мужем она так и не решилась на второй брак, боясь, что ее любимый сын не примет нового мужчину.

Знакомые и родственники Сазоновой рассказывают, что сын звезды пользовался ее добросердечностью. Михаил нигде не работал и жил за счет матери. В 90-е у мужчины начались проблемы с алкоголем, также он играл в азартные игры. Сын становился агрессивным – и стареющая актриса иногда ночевала у соседей или прямо в театре, боясь гнева Михаила. Он бил и даже кусал свою мать.

В новогоднюю ночь 2002 года Михаил так избил маму, что подумала, что она умерла. Тогда мужчина решился на самоубийство. Сазонову спасли и долго скрывали от нее, что ее любимый сын скончался.

Когда Сазонова осталась совсем одна, у нее объявилась лжеродственница, продавшая без ведома артистки ее квартиру. Незадолго до смерти Нину Сазонову обокрал собственный внук Евгений. В 2004 году пожилая актриса умерла от острой сердечной недостаточности