Страшная трагедия и загубленная карьера: личная драма Оли из «Все будет хорошо»

Фильм Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!» 1995 года принес известность новичкам-актерам. И Анатолий Журавлев, и Ольга Понизова, и Марк Горонок превратились после премьеры в настоящих звезд, которым прочили большое будущее. Но прославиться удалось лишь Журавлеву. А жизнь Понизовой навсегда изменили личные обстоятельства.

В ленте актриса сыграла свою тезку, хрупкую брюнетку Олю. Партнеры по съемочной площадке признавались, что после премьеры она будто исчезла и ни с кем не поддерживала общение. Оказалось, что Ольга вышла замуж, родила сына Никиту и все время посвятила заботе о нем. На экраны Понизова вернулась лишь спустя три года, но за эту паузу ее слава уже успела померкнуть. Вместо главных ролей в полнометражных фильмах она теперь могла рассчитывать лишь на эпизодических героинь в сериалах.

В интервью актриса рассказывала, что на первом месте для нее стоит театр, а в многосерийных проектах она появляется лишь ради заработка. График репетиций, выступлений и съемок ей приходилось совмещать с воспитанием сына, так как с супругом она развелась вскоре после рождения мальчика. Жизнь Ольги настолько была сконцентрирована вокруг Никиты, что когда 20-летний парень в 2015 году разбился в ДТП, она едва не умерла вместе с ним. Актриса завершила карьеру, перестала общаться с друзьями и знакомыми и живет затворницей.