«Страшная судьба»: люди и не знали, что Ириска из «АБВГДейки» умерла у них на глазах
Звезда экрана ушла из жизни в 44 года.
Ирина Асмус известна зрителям как Ириска, героиня детской программы «АБВГДейка». В течение многих лет она воплощала на экранах любимый публикой образ, а также развивала цирковую карьеру. Но мало кто догадывался, как трагично оборвалась жизнь кумира миллионов.
Дело в том, что она специально ушла из «АБВГДейки», чтобы как можно чаще видеться со своим сыном, который боролся с зависимостью. Звезда экрана даже попросилась работать в Гомель, где располагалась военная часть наследника, но такой шаг не помог им наладить отношения.
Однажды накануне выступления они серьезно поругались. Асмус не могла прийти в себя и на следующий день, поэтому под куполом цирка думала лишь о ссоре. И из-за этого не справилась со сложными элементами, разбившись на глазах у сотен зрителей.
Трагичная история до сих пор будоражит поклонников ее таланта. Как отмечают фанаты, жизнь артистки оказалась очень несчастной, а многие признаются, что даже не догадывались, как погибла та, кто научила их считать и писать.
«Никогда бы не подумала, что у этой жизнерадостной клоунессы такая тяжелая судьба», «Очень жаль... Какая страшная судьба, оказывается, была у Ириски», — пишут пользователи Сети.