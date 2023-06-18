«Страшная судьба»: люди и не знали, что Ириска из «АБВГДейки» умерла у них на глазах

Ирина Асмус известна зрителям как Ириска, героиня детской программы «АБВГДейка». В течение многих лет она воплощала на экранах любимый публикой образ, а также развивала цирковую карьеру. Но мало кто догадывался, как трагично оборвалась жизнь кумира миллионов.

Дело в том, что она специально ушла из «АБВГДейки», чтобы как можно чаще видеться со своим сыном, который боролся с зависимостью. Звезда экрана даже попросилась работать в Гомель, где располагалась военная часть наследника, но такой шаг не помог им наладить отношения.

Однажды накануне выступления они серьезно поругались. Асмус не могла прийти в себя и на следующий день, поэтому под куполом цирка думала лишь о ссоре. И из-за этого не справилась со сложными элементами, разбившись на глазах у сотен зрителей.

Трагичная история до сих пор будоражит поклонников ее таланта. Как отмечают фанаты, жизнь артистки оказалась очень несчастной, а многие признаются, что даже не догадывались, как погибла та, кто научила их считать и писать.