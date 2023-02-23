Страшная смерть: тайна убийства советского Брюса Ли все еще не до конца раскрыта

После выхода на экраны истерна «Пираты XX века» Талгата Нигматулина называли советским Брюсом Ли. Самодостаточный и видный артист пробовал себя на режиссерском поприще, но в 35 лет его нашли мертвым в вильнюсской квартире. На теле актера насчитали 119 травм. Кому он мог перейти дорогу?

Гибель Нигматулина связывают с сектой, основанной псевдоученым-номенклатурщиком Абаем Борубаевым и лжецелителем Мирзой Кымбатбаевым. Парочка пропагандировала нечто среднее между дзен-буддизмом и эзотерикой.

По официальной версии, актера убили за отказ «выбить» деньги из литовских учеников, которые решили отделиться от Борубаева. Другие считали, что артист сам пытался уйти из секты, но учителя не могли позволить ему это сделать.

Неясным остается, почему за все 10 часов, пока актера избивали сподвижники «целителей», мастер спорта по каратэ не оказал сопротивления. Этот факт породил третью версию о том, что избиение было либо наказанием, принятым в секте, либо частью ритуала, необходимого для перехода на новую ступень.

Главаря секты Абая Бобруева приговорили к 15 годам тюрьмы, где он умер от туберкулеза. Его подопечный Кымбатбаев, отсидев 12 лет, вышел на свободу, где умер от цирроза печени. Еще один убийца советского Брюса Ли сошел с ума в ходе следствия.