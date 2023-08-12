Страшная смерть: такой судьбы, как у режиссера «Золушки», никому не пожелаешь

Далеко не все советские звезды из прошлого смогли найти себе место в российском кинематографе. Их постепенно забывали поклонники и коллеги, что порой могло привести к ужасному финалу. Это доказывает судьба и страшная смерть режиссера Светланы Джимбиновой.

В карьере она отметилась постановкой известных детских телеспектаклей: чего стоит только легендарная «Золушка» с Екатериной Райкиной в главной роли, театральная премьера которой состоялась в 1966 году. А спустя 12 лет появилась и телеверсия истории.

Джимбинова трудилась в Театре имени Вахтангова, которым руководил ее супруг Рубен Симонов. Но после смерти постановщика в 1970-х его вдову потихоньку выжили, отправив на покой.

Она успела поставить еще несколько спектаклей, однако с начала 1990-х полностью отошла от дел. Дни Джимбинова коротала в одиночестве в столичной квартире. Там она и встретила свою жуткую смерть.

На днях соседи режиссера припомнили, что не видели пожилую женщину уже больше года. По их просьбе дверь вскрыли: выяснилось, что 82-летняя Джимбинова скончалась еще в 2022 году и все это время лежала в своей пустой квартире.