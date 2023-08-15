Страшная сила: на что готова дочь Успенской ради славы и денег (видео)

Наследница Любови Успенской активно покоряет шоу-бизнес и соцсети. Татьяна Плаксина взяла себе модный псевдоним PACHA TATI, под которым реализуется и как певица, и как художник. 33-летняя звезда буквально доказывает популярное утверждение Фаины Раневской о том, что красота — это страшная сила. Ведь в попытках привлечь к себе внимание и добиться славы и денег Плаксина готова пойти на многое.

Она разместила в соцсетях видео, на котором показала процесс укладки от стилиста. Чтобы мастеру было удобнее работать с ее волосами, Плаксина фактически встала на мостик, опираясь на стул. Такая сложная поза позволила ей в выгодном ракурсе продемонстрировать стройную фигуру в коротком топе и мини-шортах.

Сейчас Плаксина неустанно следит за собой, так как регулярно выступает на концертах вместе с Успенской и сольно. А ранее ее внешний вид частенько оставлял желать лучшего: у девушки было долгое восстановление после жуткого ДТП и период душевных проблем, которые выливались в загулы с плохими компаниями.