Страшная расплата за «лишнюю» фразу: правду о Гайдае знали лишь самые близкие

Леонид Гайдай не любил откровенничать с журналистами и особенно злился, когда те упоминали один факт из его биографии. Режиссер долгие годы скрывал от публики весьма трагичный случай из прошлого.

Великая Отечественная война затронула и кинодела: его отправили на фронт, но пробыл он там всего четыре месяца. Возвращаясь с задания, Гайдай подорвался на мине и едва не стал инвалидом, после чего его признали негодным к службе.

Медики хотели ампутировать ногу Леониду Иовичу, но тот молил не делать этого и приводил весомый аргумент: «Безногих артистов не бывает». После окончания войны Гайдай планировал связать жизнь с актерской профессией и до последнего боролся за свою мечту. Слова режиссера подействовали на врачей и те сделали все возможное, чтобы спасти его ногу. Однако страшной расплаты избежать не удалось.

Леонид Иович до последних дней своей жизни мучился от страшных болей из-за осевших в конечности осколков. К тому же тяжелое ранение так и не позволило ему построить успешную карьеру актера. Тем не менее Гайдай не сдался и все же посвятил себя кинематографу, став именитым режиссером, оставившим потомкам поистине великое наследие.