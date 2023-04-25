Страшная расплата за грехи: судьбу русской Брижит Бардо разрушили несколько слов

Судьба советской актрисы Натальи Кустинской сложилась драматично. Артистка пережила смерть сына, потерю мужа и полный крах карьеры. Кустинская считала, что все жизненные трагедии были предначертаны ей как расплата за грехи.

Расцвет ее карьеры пришелся на 60-е и 70-е годы. Кустинскую окрестили русской Брижит Бардо, которая в ту эпоху считалась мировым секс-символом. Советскую актрису тоже можно назвать роковой блондинкой, ведь на ее счету немало разбитых мужских сердец.

Комедия «Три плюс два» сделала Кустинскую знаменитой на весь Союз. Она и ее экранная подружка Наталья Фатеева общались и в реальной жизни. Но однажды их отношения разрушил мужчина. Ухажер Фатеевой «запал» на Кустинскую и выбрал ее. У пары родился сын, но брак вскоре рухнул. Парадоксально, но позднее муж той же Фатеевой космонавт Борис Егоров после знакомства с Кустинской предпочтет именно ее, роковую блондинку. Их брак был образцовым почти 20 лет, однако эта идиллия рухнула, и союз распался. Кустинская вышла замуж еще раз, но супруг скончался из-за инфекции. Вскоре не стало и ее внука, а потом и любимого сына Мити.

Позднее актриса признавалась, что однажды ей нагадала цыганка все эти несчастья. Та сказала, что «первая половина ее жизни будет замечательной, а потом придет расплата за успех». Возможно, всегда помнившая об этом предсказании Кустинская сама себя так настроила и не стала бороться за свое личное счастье.