Страшная расплата за грехи: почему дети не простили советскую Элизабет Тейлор

Личная жизнь звезды советского экрана Натальи Фатеевой складывалась непросто. За первой красавицей СССР ухаживали множество мужчин. Она была замужем пять раз, но каждый из браков заканчивался разводом. Сама Фатеева заявляла, что все делала для возлюбленных, но они ее старания не оценили.

Возможно, именно эти отрицательные эмоции, что актриса испытывала к избранникам, и передались на ее детей от них. Сына Владимира Басова Фатеева сразу не стала воспитывать: сначала заботой о мальчике занимались ее родители, а позже она безжалостно сдала его в интернат. Еще сложнее у актрисы, которую называли за ее красоту советской Элизабет Тейлор, сложились отношения с дочерью Натальей.

Когда девочке было 16 лет, она забеременела. Фатеева была в ярости. В роддоме она убедила дочь отказаться от ребенка. Родившийся мальчик так бы и пропал в приемных семьях, если бы не сын Натальи. Басов-младший разыскал юного отца малыша и помог его родителям оформить опеку над внуком.

Расплатой за грехи и непростой характер Фатеевой стало ее одиночество. Сейчас актриса, которая скоро отметит 88-летие, живет одна и общается только с сиделками, пишет «Экспресс газета» . А дети ее так и не простили.