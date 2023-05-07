«Страшная»: Пингвинова из «Дома-2» перепугала народ своим преображением

Ирина Пингвинова обрела известность благодаря шоу «Дом-2». У яркой участницы были не только поклонники, но и хейтеры. Многие травили знаменитость из-за ее далеко не идеальной улыбки.

Звезда скандальной телестройки и сама понимала, что выглядит не лучшим образом, поэтому обратилась за помощью к специалистам. Она не пожелала ставить виниры, а решила выровнять зубы при помощи брекетов.

Чтобы добиться нужного результата, пришлось ждать два года. И вот, когда процесс, наконец, подошел к концу, Пингвинова продемонстрировала публике свое преображение, правда, комплиментов так и не дождалась.

Ирина перепугала народ своим видом. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что внешность знаменитости совсем не улучшилась.