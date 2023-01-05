Страшная мечта Вертинской воплотилась в жизнь: от ее вида оторопь берет (фото)

Великолепная артистка Анастасия Вертинская в молодости считалась признанной красавицей советского кино. Уникальные черты лица делали актрису яркой и запоминающейся на фоне других, и она могла бы легко затмить любую голливудскую кинодиву.

Однако саму Вертинскую ее экзотическая внешность сильно смущала. Уже с юных лет ей давали главные роли в кино, однако артистка была уверена, что заслуга ее востребованности кроется в эффектной и безупречной внешности. Такое положение вещей артистку категорически не устраивало, ведь за красотой никто не хотел видеть личность и талант Вертинской.

Актриса решила, что будет бороться с собственной внешностью. Она начала рисовать веснушки на своем лице и вставлять в нос вату, чтобы он выглядел менее изящно. Однако позднее вмешалось время и все расставило по своим местам. С годами внешность Вертинской подверглась естественному процессу старения. Появились морщины, седина и лишний вес. Отчаявшаяся актриса начала гоняться за молодостью и прибегала к услугам хирургов, но ушедшую красоту было уже не вернуть.