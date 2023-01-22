Страшная кара за невинное селфи: что сделали с пакистанской Ким Кардашьян

Кандил Балоч в Пакистане считали порочной девушкой и настоящей развратницей. Но для других, менее консервативных стран, ее образ не вызвал осуждения общественности.

Стоит отметить, что девушка родилась в мусульманском государстве, и даже открытые до середины бедра ноги наводили ужас на ее соотечественников. Но больше всего страдала ее семья, которая считала для себя позором то, как ведет себя красавица. Она могла ярко одеваться, громко петь и веселиться. Из-за таких «вызывающих» действий ее и назвали пакистанской Ким Кардашьян.

Кандил почти привыкла к осуждению со стороны родственников, поскольку знала, что у нее есть почитатели с таким же прогрессивным взглядом на мир. Но вот брат девушки не планировал с этим мириться. Когда его сестра выложила снимок, где она сидит на коленях у муллы, терпение и без того вспыльчивого Васима Балоч лопнуло. Он решил очистить честь семьи и задушил бедняжку.