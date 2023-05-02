«Страшная, как атомная война»: постаревшая «Рабыня Изаура» испугала народ

Впервые жители СССР узнали, что такое мыльная опера, когда на экраны вышла «Рабыня Изаура». Главную роль в сериале сыграла Луселия Сантуш. За прошедшие с момента премьеры 35 лет артистка сильно изменилась.

Знаменитость и сегодня активно развивает свою карьеру. Она не только снимается в кино, но и выпускает собственные проекты, правда, не художественные, а документальные. Оставаться активной Сантуш помогает спорт и специальная диета. Больше 20 лет актриса не употребляет в пищу мясо, также она регулярно занимается йогой.

Однако, несмотря на все это, внешний звезды экрана не восхищает, а пугает публику. По мнению многих, 66-летняя Сантуш сильно постарела и стала совсем непривлекательной.