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«Страшная, как атомная война»: Долина зря выложила слишком честное фото

4 августа 2023 20:15
«Страшная, как атомная война»: Долина зря выложила слишком честное фото

Внешность знаменитости пугает.

Лариса Долина, как считают многие, и в молодости не была красоткой. С возрастом же артистка лучше не стала. Правда, сама певица считает себя привлекательной. Она сильно похудела и часто публикует свои фотографии в социальных сетях.

При этом знаменитость не брезгует фотошопом. Подписчики давно заметили, что свои снимки народная артистка тщательно ретуширует. Порой узнать на них звезду практически невозможно.

Но есть в блоге исполнительницы и честное фото, на котором она запечатлена без фильтров. Более того, позируя перед камерой, Долина отказалась даже от косметики, показав тем самым свою естественную красоту. Правда, красотой это, по мнению интернет-пользователей, назвать сложно.

«Страх божий», «Страшная, как атомная война», «Хорошо, что обычно фотошопит себя», — обсуждают селфи Ларисы Александровны в Сети.

«Страшная, как атомная война»: Долина зря выложила слишком честное фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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