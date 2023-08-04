«Страшная, как атомная война»: Долина зря выложила слишком честное фото
Внешность знаменитости пугает.
Лариса Долина, как считают многие, и в молодости не была красоткой. С возрастом же артистка лучше не стала. Правда, сама певица считает себя привлекательной. Она сильно похудела и часто публикует свои фотографии в социальных сетях.
При этом знаменитость не брезгует фотошопом. Подписчики давно заметили, что свои снимки народная артистка тщательно ретуширует. Порой узнать на них звезду практически невозможно.
Но есть в блоге исполнительницы и честное фото, на котором она запечатлена без фильтров. Более того, позируя перед камерой, Долина отказалась даже от косметики, показав тем самым свою естественную красоту. Правда, красотой это, по мнению интернет-пользователей, назвать сложно.
«Страх божий», «Страшная, как атомная война», «Хорошо, что обычно фотошопит себя», — обсуждают селфи Ларисы Александровны в Сети.