Страшная гибель «Последнего героя»: как умирал главный романтик телешоу

Герой первого сезона программы Сергей Сакин запомнился зрителям романом с Анной Модестовой. Познакомились они еще до этапа отбора в проект, участие в котором станет яркой страницей в его трагической судьбе.

Несмотря на то, что влюбленных распределили по разным племенам (торгутас и лагартос) и поселили на разные острова, Сакин не оставлял попыток воссоединиться с любимой. Он даже пытался переплыть на ее остров в панамском архипелаге Бокас-дель-Торо. На их свадьбу обещал приехать сам Сергей Бодров. Красиво начинавшаяся сказка романтика закончится через 16 лет.

Сергей и Анна действительно поженились и родили сына, но через 3 года брак распался. Сам Сергей указывал в качестве причины свой эгоистичный характер и вредные привычки. Сергей написал книгу о своем опыте в «Последнем герое» и общался с солистом рэп-группы «25/17».

В январе 2017 года Сакин пропал по дороге из города Мышкин Ярославской области в Москву. Друзья обратились в полицию, но Сергея не нашли. Спустя 72 часа поисков дело закрыли, потому что судьбой Сергея не озаботились родственники. Его тело нашли лишь через пять месяцев, когда на трассе сошел снег. Сакину было всего 40 лет.