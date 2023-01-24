Страшная цена красоты: россиянки пришли в ужас от диеты в гареме султана Сулеймана

Во времена Сулеймана ценились женщины с выдающимися формами. Худышки считались болезненными и не имели никаких шансов на расположение султана. Понравившиеся ему девушки, которые оказались в гареме, должны были сохранять свои аппетитные формы. И вот как им это удавалось.

Наложницы ели по семь раз в день! При этом они не поправлялись до невероятных размеров, потому что рацион был строго продуман. Женщины завтракали по три раза за утро. Перед тем, как накормить организм, его следовало разбудить крепким кофе. Между приемами пищи соблюдался интервал в два часа. Одна порция еды составляла не более 250 граммов. Очень часто к столу подавали яйца, причем всмятку — в Турции вообще не принято варить их вкрутую. Также девушек кормили слоеными пирожками с начинкой, которые назывались «сигара берек».

За столом часто подавали салат из яиц, сладкого перца и маслин. Редкая трапеза обходилась без тушеной телятины или куриного мяса. Его подавали с луком и морковью. Особенным почетом пользовались каши из чечевицы и гороха, а также овощные закуски из баклажанов и кабачков.

Наложницы не могли отказаться от этого раздолья, ведь их главная миссия — услаждать глаз султана и радовать его своими формами. Этот рацион страшно возмутил россиянок, привыкших питаться умеренно и скромно. О секретах красоты женщин из гарема рассказало издание W-day.