Страшная болезнь испортила жизнь: как сложилась судьба девочки с лицом бабушки

Ирина Алькаева родилась с синдромом преждевременного старения. С детства девочке приходилось несладко, но Иру защищал старший брат, с которым они вместе учились в обычной средней школе города Усть-Каменогорска.

После школы девушка с лицом старушки поступила в медицинский колледж, который успешно закончила. Ирина мечтала работать на скорой, но туда ее не взяли из-за необычной внешности. Ирина Алькаева все-таки осталась в медицине – сейчас она работает в одной из городских СВА.

Ирина родила сына Кирилла. Отношения с отцом ребенка у женщины не сложились, поэтому сына она растит одна. К сожалению, Кирилл унаследовал от мамы ее болезнь.

Когда Кирилл пошел в первый класс, в семье случилась трагедия – Ирина вместе с сыном и родителями попала в страшную автокатастрофу. Мать с сыном остались живы, а бабушку с дедушкой врачи не смогли спасти.

Несмотря на все испытания, Ирина Алькаева не опускает руки и верит, что сможет воспитать из Кирилла достойного человека.