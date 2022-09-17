Страшная болезнь испортила жизнь: как сложилась судьба девочки с лицом бабушки
Сын унаследовал ее страшный недуг.
Ирина Алькаева родилась с синдромом преждевременного старения. С детства девочке приходилось несладко, но Иру защищал старший брат, с которым они вместе учились в обычной средней школе города Усть-Каменогорска.
После школы девушка с лицом старушки поступила в медицинский колледж, который успешно закончила. Ирина мечтала работать на скорой, но туда ее не взяли из-за необычной внешности. Ирина Алькаева все-таки осталась в медицине – сейчас она работает в одной из городских СВА.
Ирина родила сына Кирилла. Отношения с отцом ребенка у женщины не сложились, поэтому сына она растит одна. К сожалению, Кирилл унаследовал от мамы ее болезнь.
Когда Кирилл пошел в первый класс, в семье случилась трагедия – Ирина вместе с сыном и родителями попала в страшную автокатастрофу. Мать с сыном остались живы, а бабушку с дедушкой врачи не смогли спасти.
Несмотря на все испытания, Ирина Алькаева не опускает руки и верит, что сможет воспитать из Кирилла достойного человека.