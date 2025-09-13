Меню
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

13 сентября 2025 17:38
А все благодаря настойчивости режиссера.

Фаина Раневская, чья гениальность и неповторимая манера речи стали легендой, была человеком с безупречным вкусом и острым языком. Как и у любого из нас, у неё были свои симпатии и антипатии — в том числе и к персонажам советского кинематографа.

Но есть одна забавная ирония: героиню, которую актриса откровенно невзлюбила, в итоге озвучила именно она. Речь идёт о Фрекен Бок из культового мультфильма «Малыш и Карлсон».

Когда режиссёр Борис Степанцев предложил Раневской стать голосом домоправительницы, та, взглянув на эскизы, пришла в ужас и заявила, что «эта страшная баба» не может быть ею.

Раневская была категорически против, но Степанцев, для которого работа с великой артисткой была принципиальным вопросом, проявил настойчивость. После долгих уговоров он всё же добился её согласия.

Но на этом перипетии не закончились. Уже на финальном этапе озвучки Раневская наотрез отказалась произносить трогательную фразу «Милый, милый...» вслед улетающему Карлсону.

Она вспомнила, что у неё была точно такая же реплика в фильме «Весна», и повторяться актриса не желала. И тогда режиссёру пришлось идти на хитрость.

В итоге фразу за Раневскую озвучила редактор мультфильма Раиса Фричинская, которая блестяще скопировала её неповторимый тембр.

Так «страшная баба», не полюбившаяся Раневской, стала одним из самых узнаваемых и обожаемых зрителями образов, который мы помним именно благодаря голосу великой актрисы.

Фото: Кадр из фильма «Золушка» (1947), мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
