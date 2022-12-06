«Страшна, как пупс из СССР»: сегодня секс-символ для советских мужчин повергнет в шок

Стандарты женской красоты меняются от эпохи к эпохе. Сегодня актрисы, чьи образы казались эталоном женственности и привлекательности, у многих вызовут лишь недоумение.

Так, известная советская артистка Алла Парфаньяк в послевоенные годы была признана самой сногсшибательной красавицей советского кино. Молодую актрису превозносил сам маршал Жуков, а Константин Симонов считал ее воплощением женственности. Парфаньяк прославилась на весь Союз после выхода фильма «Небесный тихоход»: роль корреспондентки Вали Петровой стала для нее дебютом. Однако после свадьбы с актером Николаем Крючковым артистка перестала активно сниматься в кино.

Пользователи Сети решили выразить свое мнение о секс-символе советской эпохи: «Страшна, как пупс из СССР», «Парфаньяк никогда не считала первой красавицей, очень симпатична и мила», «Когда маленькой смотрела „Небесный тихоход“ думала, что это за противная тетка с усами». Как пишет автор Дзен-канала «Кино, Авто и Домино», скорее всего, на мужчин действовали ее женские чары, а не внешность.