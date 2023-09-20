«Страшна как черт»: эта советская актриса считала себя самой уродливой, но ее боготворят
Публика не поддержала мнение знаменитости.
Кира Крейлис-Петрова прославилась как одна из самых харизматичных и ярких актрис советской эстрады. Она успела поработать со множеством талантливых режиссеров, а за билетами на ее спектакли выстраивались огромные очереди. После каждого выступления она возвращалась домой с охапкой цветов, однако сама артистка не была о себе высокого мнения.
Как неоднократно признавалась Крейлис-Петрова, она не считает себя привлекательной. По словам артистки, она еще в юности смирилась со своей внешностью и понимала, что ее талант — быть комичной и смешить публику.
«Я страшна как черт! Что поделать, я никогда не была красавицей», — признавалась звезда экрана в одном из интервью.
Поклонников однако не смущала самооценка кумира. Фанаты никогда не скупились на комплименты в адрес артистки и до сих пор боготворят ее. По мнению пользователей Сети, Крейлис-Петрова завоевывала сердца миллионов своей харизмой, из-за чего ее смело можно назвать одной из самых ярких артисток страны.
«Прекрасная», «Настоящая жемчужина», «Она не красавица, но очень обаятельная и харизматичная», «Я считаю ее очень милой», — делятся мнением фанаты.