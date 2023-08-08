Странный пупок и «пластмассовый» пресс: полуголый Киркоров похож на манекен

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сейчас отдыхает в Греции и демонстрирует свое новое преображенное тело с гладкой кожей и кубиками пресса. Отпуск певец проводит вместе с автором своей фигуры Тимуром Хайдаровым.

Пластический хирург, который сейчас находится в самом центре скандала с другими звездными пациентами, отлично проводит время в компании Филиппа Киркорова, с гордостью демонстрирующего результат работы доктора. Однако подписчики в социальных сетях не оценили то, как выглядит поп-король.

Одни заявили, что певец выглядит неестественно и кажется похожим или на пластмассовый манекен, или на куклу Кена. Другие отметили, как неестественно выглядит новый пупок Филиппа Киркорова. Наконец, многие поклонники не разделяют чувств своего кумира относительно его нового пресса. Они недоумевают, почему он так гордится тем, в чем нет его заслуги.