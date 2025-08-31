Меню
«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

31 августа 2025 11:50
Поверить в происходящее писателям не удавалось.

Сегодня Аркадию Стругацкому исполнилось бы 100 лет — и в эту дату хочется не только листать страницы любимых книг братьев, но и вспомнить о том, как сами Стругацкие отзывались о коллегах. Как оказалось, они внимательно следили за Стивеном Кингом, и отношение сложилось… противоречивое.

Братья-фантасты зачитывались королем ужасов, но оценивали его куда сложнее, чем простое «нравится» или «нет», называя американца «странным автором».

Например, в интервью 2011 года Борис Натанович говорил прямо: Кинг умеет захватить. Любая его книга затягивает так, что ночь превращается в марафон чтения. Но проходит пару дней — и вдруг оказывается, что содержание почти растворилось в памяти.

Сюжет вспоминается, отдельные сцены мелькают, а главная идея куда-то ускользает.

«О чем, собственно, книга?» — недоумевал Стругацкий.

Любопытно, что в качестве примера он называл «Кэрри». Роман оставляет смутное послевкусие, тогда как фильм писателя впечатлил куда сильнее — трагической судьбой девочки-изгоя.

При этом Стругацкий подмечал: фантастика Кинга работает как часы. Там есть и чудо, и тайна, и достоверность. Сам жанровый эталон. Но проблема — в героях.

«Именно поэтому Кинг остается знаменитым, фантастически популярным писателем, которого никто и никогда не назвал “великим”» — объяснял свою позицию фантаст.

А все, якобы, потому, что за всем блеском фабулы не всегда угадывается история человеческой судьбы, от которой захочется затаить дыхание или пустить слезу.

И все же факт остается фактом: Стругацкие прочли у Кинга десятки романов. И пусть запомнились в итоге только «Кэрри» и «Лангоньеры» — это лучшее доказательство, что к американскому мастеру он относился с интересом, пусть и с вечной долей скепсиса.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «Кэрри» (1976)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
