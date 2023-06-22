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Странные приметы из СССР, которые мы зачем-то соблюдаем: так делают даже не суеверные

22 июня 2023 15:30
Странные приметы из СССР, которые мы зачем-то соблюдаем: так делают даже не суеверные

Поверья до сих пор определяют быт россиян.

Жизнь людей в разных странах наполнена многочисленными ритуалами и правилами. Из поколения в поколение передаются те или иные привычки, при этом далеко не всегда их можно объяснить логически.

Так, в современной России можно встретить немало примет эпохи СССР. Например, жители страны до сих пор с опаской проходят между Л-образными столбами электропередач. Считается, что несоблюдение этого правила принесет несчастья.

Совершенно противоположное действие при этом у встречи с двумя тезками. Исходя из приметы, нужно встать между людьми с одинаковым именем и загадать желание, которое непременно сбудется.

Также неукоснительно соблюдается правило, по которому нельзя обходить столб с разных сторон. Многие уверены, что в таком случае знакомые испортят свои отношения ссорой, поэтому любая преграда обходиться лишь с одной стороны.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром! » (1975)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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