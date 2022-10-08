Странную привычку Пугачевой раскрыла Орбакайте: ходит в гости со своей колбасой

У каждого человека есть свои странные и необычные привычки. И звезды тому не исключение. Об одной из таких особенностей своей матери, Аллы Пугачевой, рассказала Кристина Орбакайте в интервью, которое цитирует издание «МК».

Знаменитая певица призналась, что в их большой семье есть такое правило: каждый, кто приходит в гости на какой-либо праздник, должен принести что-то для стола. Таким образом хозяин или хозяйка вечера экономит время на готовку, ведь зачастую на застолья собираются десятки членов семьи. Пугачева этой традиции следует неукоснительно, поэтому предварительно всегда заезжает за качественной колбасой и пирожками. Зная об этой особенности Примадонны, столичные рестораны заранее готовят пироги по её спецзаказу. Звезде остается только заехать за нужными для стола продуктами – и она уже готова к застолью. Так что если фанаты когда-либо увидят Аллу Пугачеву в очереди за колбасой – значит, она едет в гости.