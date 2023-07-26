Странностям на кухне Костомарова и Домниной нашлось объяснение: все не так однозначно

Роман Костомаров и Оксана Домнина несколько дней назад шокировали поклонников. Фигурист показал свою кухню, выполненную в красно-черных цветах, которые считаются чересчур агрессивными для домашних интерьеров. Многие поклонники признались, что не ожидали увидеть такой антураж в доме спортсмена, ведь вместе с супругами живут и их дети, Анастасия и Илья.

Часть фанатов даже начала переживать за психологическое состояние детей. Но оказалось, что их домыслы далеки от правды. По словам психолога Андрея Зребовского, такие оттенки, скорее, помогут Костомарову быстрее прийти в норму и никак не повлияют на его наследников. Дело в том, что фигуристу нужна «драйвовая атмосфера», которая поможет ему восстановить здоровье.