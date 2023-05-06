Странностям Елены Малышевой найдено объяснение: такого вы точно не ждали

Врач и ведущая Елена Малышева известна своими неординарными нарядами. Оказывается, эти странности легко объяснить — нужно всего лишь получше узнать ее мать.

Недавно Малышева внезапно нанесла визит своей родительнице. Каково же было удивление ведущей, когда она увидела нарядно разодетую мать, которая сидит перед телевизором. Также Галина Александровна сделала прическу, будто готовилась к приходу гостей. Но она никого не ждала, просто решила принарядиться по старой привычке.

Дело в том, что Галина Александровна крайне щепетильно относится к своему внешнему виду. Этого же она требует и от дочери. Мать Малышевой считает, что для женщины недопустимо выходить из дома без прически и без накрашенных губ. Своей неухоженностью она якобы оскорбляет чувства окружающих.

Очевидно, что авторитарная мать сильно повлияла и на чудаковатый стиль дочери. Сегодня 87-летняя Галина Александровна живет одна. В 2009 году она похоронила мужа, отца Елены Малышевой. До пенсии мать ведущей была руководителем инфекционного отделения одной из больниц, как рассказали авторы портала The Voice .