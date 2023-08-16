Странности за Электроником и Сыроежкиным не замечали годами: прислушайтесь к их голосам

Картину «Приключения Электроника» зрители увидели в самом конце 70-х. Публике понравился фильм о приключениях мальчика-робота и советского школьника Сыроежкина, но далеко не все догадывались, на какие хитрости пришлось пойти создателям фильма ради правдоподобной картинки.

Дело в том, что братьям Торсуевым, которые исполнили главные роли, во время съемок фильма было 13 лет. И когда они закончили работу и должны были преступить к озвучке, то режиссер Константин Бромберг понял, что у мальчиков начались возрастные изменения.

«Сломавшиеся» подростковые голоса не сочетались с образами кудрявых Сыроежкина и Электроника, поэтому постановщик решил дублировать их. И пригласил на эту роль актрису Надежду Подъяпольскую, которой было уже больше 40 лет. Она мастерски изобразила школьников, и долгое время поклонники не догадывались об обмане создателей фильма.

Вокал же Бромберг доверил солистке Детского хора Государственного академического Большого театра СССР Елене Шуенковой. Она исполнила все композиций, которые сразу же стали народными шлягерами.