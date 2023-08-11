Странности Высоцкой невозможно игнорировать: зря оставила послание из четырех слов

Юлия Высоцкая — актриса театра и кино, но больше всего она прославилась как автор собственного кулинарного шоу. В этом году она переживает новую волну популярности в Сети: многие пользователи высмеивают ее талант к готовке, вырезая самые неудачные моменты из передачи «Едим дома». На фоне многочисленных шуток по этому поводу количество подписчиков Юлии существенно выросло.

Несколько дней назад телеведущая заинтриговала публику, оставив в социальных сетях загадочную публикацию. На черно-белой фотографии женщина в темных очках и рубашке смотрит вдаль. Пост она подписала «Назад пути нет. Вторник». Что имела в виду Высоцкая, подписчикам остается только гадать.

Пользователи наперебой пытаются расшифровать тайное послание Юлии.

«Тут нужно найти глубокий смысл?» — вопрошают они.

Некоторых фанатов ведущей эта публикация только раздосадовала.