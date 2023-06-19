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Странности в поведении Гурцкой после похорон мужа не остались без внимания

19 июня 2023 10:30
Странности в поведении Гурцкой после похорон мужа не остались без внимания

Состояние звезды вызывает большие опасения.

Больше трех недель назад Диана Гурцкая похоронила любимого мужа. Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Чиновнику стало плохо на борту самолета, и спасти его не смогли.

Безвременная кончина супруга стала для певицы огромной трагедией. Звезда отказалась давать комментарии журналистам, а на церемонии прощания с возлюбленным была посиневшей от горя. Артистка не отходила от гроба и не реагировала на окружающих.

Поклонники знаменитости отнеслись с пониманием к тому, что она закрылась от публики и СМИ. Однако теперь многие из них бьют тревогу.

Обычно общительная и приветливая, Гурцкая по-прежнему не выходит на связь с фанатами и не оставляет новых публикаций в соцсетях. Подписчики переживают за жизнь и здоровье исполнительницы. Они умоляют вдову передать им весточку и вернуться к активной творческой деятельности. Но Диана пока никак не реагирует на обеспокоенные послания своих фолловеров.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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