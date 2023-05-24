Странности в поведении Гурцкой на похоронах мужа не остались незамеченными

В Москве проводили в последний путь мужа Дианы Гурцкой — 46-летнего Петра Кучеренко. Траурная церемония прошла в Богоявленском кафедральном соборе. Журналистам удалось попасть на похороны чиновника и снять убитую горем вдову. Портал Woman опубликовал ролик, в котором видно, что Гурцкая не отходила от гроба с мужем: певица постоянно наклонялась к покойному возлюбленному, гладила его по голове и что-то шептала. Но странным в поведении знаменитости публике показалось вовсе не это.

Ранее в СМИ писали, что артистка тяжело переживает утрату, рыдает день и ночь.

Однако на прощании с мужем звезда не проронила ни слезинки. Удивительным образом Диана нашла в себе силы удержаться от горьких рыданий на публике. Сделала свое дело и поддержка близких. Рядом с исполнительницей был их общий с Кучеренко сын — 16-летний Константин. Звездный наследник как мог подбадривал мать и держал ее за руку.