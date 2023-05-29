Странности дочери Гагариной невозможно игнорировать: зря решила показать (видео)

Полина Гагарина долго скрывала свою дочь, шестилетнюю Мию, от публики. Если звезда и выкладывала фото малышки, то лишь те, на которых не видно ее лица. К радости поклонников, артистка решила представить наследницу широкой общественности, но попала впросак.

Певица вывела кроху на сцену во время своего концерта. Впоследствии множество видео с девочкой разлетелось по Сети. Интернет-пользователи заметили в поведении звездной наследницы странности, игнорировать которые невозможно.

Многие обратили внимание на то, как растеряна и напугана была Мия, впервые оказавшаяся перед огромной толпой фанатов своей мамы. Она вела себя сжато и скованно: открыв рот, оглядывалась по сторонам и едва не плакала.

Теперь интернет-пользователи рассуждают о том, какой шок испытала кроха на шоу. Некоторые полагают, что артистка зря решила показать дочь публике именно таким способом, поскольку подвергла ее сильному стрессу.