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Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем

10 октября 2023 17:45
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем

Киноляп всплыл лишь спустя годы.

В 1967 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», ставшая классикой кино. Авантюрные приключения ботаника Шурика и прекрасной Нины покорили зрителей. Фильм до сих пор принято пересматривать в праздники в кругу семьи. Однако большинство поклонников киноленты вряд ли замечали эту странную деталь.

С шевелюрой главного героя постоянно происходят метаморфозы. Шурик то предстает в кадре пепельным блондином, то щеголяет с пшеничными волосами. Причем изменения происходят внезапно: буквально в следующем кадре шевелюра персонажа имеет совершенно другой цвет. Объясняется неточность довольно просто.

Дело в том, что актер Александр Демьяненко от природы брюнет. Бедолаге приходилось постоянно осветлять волосы, чтобы щеголять в кадре со светлыми волосами. Когда корни отрастали, гримеры обновляли шевелюру артиста, но добиться одного оттенка на протяжении съемок им так и не удалось.

Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Алла Новикова
Алла Новикова
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