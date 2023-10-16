Странность дочери Малиновского не укрылась от фанатов: внимание на фото с крещения

Публика знает Алекса Малиновского благодаря близкой дружбе с Сергеем Лазаревым. Долгое время шоумен и певец были неразлучны: вместе ездили в отпуск и появлялись на светских мероприятиях. Однако в последнее время между приятелями словно черная кошка пробежала. Правда, Малиновский горевал недолго. Недавно он представил публике свою дочь.

О радостной новости исполнитель сообщил в сентябре, а на днях поделился кадрами с подросшей девочкой. Знаменитость показала поклонникам фото с крещения малышки. Маленькая Верочка с удовольствием сидела на руках у папы. Правда, во время таинства не хватало одного человека — мамы.

Поклонники удивлялись, а где же мать Веры и есть ли она вообще? Алекс Малиновский пришел в ярость от обилия подобных вопросов.