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Странность дочери Малиновского не укрылась от фанатов: внимание на фото с крещения

16 октября 2023 13:00
Странность дочери Малиновского не укрылась от фанатов: внимание на фото с крещения

Лучший друг Сергея Лазарева уже ответил интернет-сыщикам.

Публика знает Алекса Малиновского благодаря близкой дружбе с Сергеем Лазаревым. Долгое время шоумен и певец были неразлучны: вместе ездили в отпуск и появлялись на светских мероприятиях. Однако в последнее время между приятелями словно черная кошка пробежала. Правда, Малиновский горевал недолго. Недавно он представил публике свою дочь.

О радостной новости исполнитель сообщил в сентябре, а на днях поделился кадрами с подросшей девочкой. Знаменитость показала поклонникам фото с крещения малышки. Маленькая Верочка с удовольствием сидела на руках у папы. Правда, во время таинства не хватало одного человека — мамы.

Поклонники удивлялись, а где же мать Веры и есть ли она вообще? Алекс Малиновский пришел в ярость от обилия подобных вопросов.

«Я читаю комментарии и понимаю, что некоторые просто страшно больны. По вам больница плачет!» — написал в соцсетях шоумен.

Странность дочери Малиновского не укрылась от фанатов: внимание на фото с крещения
Фото: legion-media.ru, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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