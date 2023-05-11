Странное слово можно заметить в каждом советском фильме: что за «Ушац» такой

Любители советского кино неоднократно замечали необычную деталь во многих анимационных и художественных фильмах. В кадре энтузиасты обнаруживали слово «Ушац», которое могло быть написано на стенах, машинах и других предметах. При этом мало кто догадывался, что именно оно означает.

Дело в том, что «Ушац» — это вполне реальный человек, карикатурист Михаил Ушац. Будучи студентом, он развеселил своих одногруппников МАРХИ тем, что начал подписывать все свои личные вещи. На предметах он писал свою фамилию и со временем его друзья начали делать точно так же. В итоге слово «Ушац» покрыло все стены учебного заведения.

Со временем же «Ушац» распространился по всей стране. А так как многие выпускники архитектурного института работали в кинематографе, то они принесли комичную привычку на экран. Например, больше всего это слово можно заметить в картинах Георгия Данелии, который учился именно там и прекрасно знал о ритуале.