Странное поведение Крутого на публике не осталось незамеченным: никогда таким не был

Игорь Крутой с недавних пор не выходит в свет. Но пропустить премьеру нового детища Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» артист не смог.

Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Октябрь». В этот вечер многие звезды блистали на красной ковровой дорожке, охотно позируя фотографам. Однако Крутой присоединиться к их числу не пожелал.

Музыкант удивил всех странным поведением. На публике он появился в весьма неприметной одежде и бейсболке, будто хотел избежать лишнего внимания к своей персоне. Усилия оказались напрасными — появление Крутого не осталось незамеченным.

Как сообщает портал Woman, Игорь Яковлевич, увидев, что попался на глаза журналистам, поспешил найти себе убежище в зрительном зале. Прежде артист никогда таким скромным не был: он охотно давал интервью корреспондентам и не прятался от камер.