Странное имя знала вся страна: куда пропал самый известный пионер Советского Союза

В СССР снимали множество картин о пионерах. Пожалуй, одной из самых любимых лент в этом жанре стал первый фильм «Тимур и его команда», вышедший в далеком 1940 году. Как сложилась судьба главного актера, необычное имя которого знал весь Союз?

Тимура сыграл 14-летний Ливий Щипачев, сын популярного поэта Степана Щипачева. После блистательной роли и признания ему прочили оглушительную карьеру в кино, однако юноша пошел другим путем, ведь Щипачев никогда не мечтал об актерстве.

Более того, мальчик даже не хотел сниматься в экранизации повести Аркадия Гайдара. Но его типаж, по мнению создателей фильма, идеально подходил для главного героя. Ливия уговаривали всей семьей, чтобы он сказал заветное да.

Через два года Щипачев снялся в продолжении фильма, а потом навсегда забросил актерство. Ливий стал художником, ведь живопись с детства была его главным увлечением. И на этом поприще он добился немалого признания. Его работы отличались теплотой и душевностью, несмотря на минимализм деталей. Несколько полотен Щипачев посвятил поэту Михаилу Лермонтову. А уже в зрелом возрасте он увлекся библейской тематикой. Некоторые из картин Щипачева представлены в Третьяковке. Самого Ливия не стало в 2001 году. Он скончался в возрасте 74 лет.