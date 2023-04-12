Странно видеть его таким: ахнете, увидев Козловского в его первой роли (фото)

Данила Козловский сегодня является известным российским актером. Однако мало кто из телезрителей знает, что на экране он начал блистать еще в детстве. Именно 20 лет назад на экранах начали крутить первый российский телероман, главные роли в котором исполнили школьники.

Данила играл шестиклассника, который отличался хулиганистым характером. Как оказалось, 13-летнему парню даже не пришлось вживаться в роль — именно таким он и был в том возрасте. Стоит отметить, что уже в том возрасте было понятно — Козловский рожден играть на экране. В сериале 13-летний сорванец выглядел гармонично и привлекал своей внешностью. Однако сейчас он очень отличается от своей «детской версии».

После выхода сериала ненадолго карьера юного актера прервалась: мать отдала его на перевоспитание в кадеты. Сейчас Козловский активно снимается и продолжает участвовать в постановках.