Странно, но они похожи: только гляньте на красавчика-пасынка Стаса Михайлова

У супруги Стаса Михайлова Инны Пономаревой есть сын от предыдущего брака. С пасынком Андреем Канчельскисом звезде российской эстрады удалось наладить теплые отношения. А поклонники знаменитости под лупой изучают фото 28-летнего отпрыска.

Все дело в поражающем воображение сходстве Андрея и Стаса. Ладный, широкоплечий молодой человек напоминает поклонникам певца не только телосложением и осанкой. У обоих крупные, словно нарисованные художником-импрессионистом, черты лица и внушительных размеров нос.

Пасынок стал еще больше походить на знаменитого отчима, когда решил отпустить небольшие усы. Аккуратная, выгнутая коромыслом полоска темной растительности над тонкой, почти неприметной верхней губой сделала облик Андрея Канчельскиса еще более маскулинным.

До роскошных бакенбардов кумира отечественной поп-сцены ему, конечно, далеко. Однако живая мужская энергетика, которая исходит от обоих мужчин, объединяет их больше любых внешних проявлений.