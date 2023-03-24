Странно как-то: что поражает на фото из дома DJ Smash

DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман), известный по синглам «Я волна» и «Путеводная звезда», смутил подписчиков фотографиями из своего дома.

Кадры, сделанные предположительно в загородной резиденции артиста на Рублевке, изображают шоумена в привычном для многих положении. Он полулежит на диване и смотрит музыкальный канал. Компанию исполнителю составил кот.

Поклонников же озадачили интерьеры. Многим они показались «голыми», а само помещение необжитым. И это при том, что особняк в элитном поселке «Знаменское» артист купил еще в начале 2010-х. На террасе дома также расположен большой мангал, где знаменитый диджей любит жарить шашлыки. Кроме того, подписчики удивились «стандартному» дизайну. Минимализм, выдержанный в светлых тонах с яркими акцентами (как черно-красный столик на фото), показался фанатам слишком обычным для человека такой творческой профессии.