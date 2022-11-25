Странная женщина с вазой на голове: что на самом деле думают турки о Хюррем-султан

Главной звездой «Великолепного века» стала Мерьем Узерли, воплотившая Хюррем-султан. Ни одна другая героиня сериала не может похвастаться такой же популярностью и любовью зрителей со всего мира. А вот в Турции над ней откровенно смеются.

Создателей исторической саги часто обвиняли в том, что они допустили довольно много фактических ошибок. Касались они и женских нарядов. Наложницы султана Сулеймана не носили платья с глубоким декольте на европейский манер и не могли позволить себе драгоценные украшения. Но костюмеры шоу закрыли на это глаза и дали волю своей фантазии.

Особенно повезло именно Роксолане, которой довелось щеголять в кадре с короной. Будучи единственной законной женой правителя, она должна была выделяться на фоне всех остальных, что ей прекрасно удавалось. Вот только на турков все это не произвело никакого впечатления.

Пока другие восхищаются красотой Хюррем-султан, те считают ее странной женщиной с вазой на голове. Также корону Роксоланы называют то ведром, то сапогом: все из-за ее внушительных размеров и нелепого вида.