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Странная внучка Долиной вызвала оторопь у народа: поймете по фото почему

8 октября 2023 00:25
Странная внучка Долиной вызвала оторопь у народа: поймете по фото почему

Поклонники звезды в шоке.

Лариса Долина показала народу свою единственную внучку. Александре исполнилось 12 лет, и артистка трогательно поздравила ее с этим событием.

В социальных сетях певица опубликовала совместное фото с именинницей. Этот кадр вызвал оторопь у подписчиков. Прежде Александру критиковали за странное поведение на одном из ТВ-шоу. Россиянам показалось, что девочка плохо воспитана, а теперь многие решили, что она плохо одета.

Виновница торжества надела синее платье в пайетках и множество массивных колец. По мнению интернет-пользователей, образ для ее возраста получился слишком вызывающим.

«Это не девочка 12 лет, а елка новогодняя», «Зачем ее наряжать как клоуна, она же ребенок», «Колхозница», — отметили фолловеры в комментариях.

Обычно Долина жестко реагирует на любые нападки в адрес Александры, но в этот раз деликатно промолчала.

Странная внучка Долиной вызвала оторопь у народа: поймете по фото почему
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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