Странная связь: что объединило культового «Спрута» и «Место встречи изменить нельзя»

Целые семьи собирались у телеэкранов, когда в эфире транслировали итальянский сериал «Спрут». Проект выходил с 1983 по 2001 годы и за это время успел стать культовым.

Казалось бы, об истории Коррадо Каттани, которого блестяще воплотил такой известный актер, как Микеле Плачидо, известно все. На самом же деле многие поклонники даже не задумываются над тем, какую связь легендарная драма и детектив имеет с не менее легендарным фильмом советского производства.

Между тем есть кое-что такое, что объединяет «Спрута» с картиной «Место встречи изменить нельзя», премьера которой состоялась осенью 1979 года. Оказалось, что в России главный герой итальянского проекта говорил голосом актера Александра Белявского, который воплотил в ленте Станислава Говорухина преступника и убийцу Ларисы Груздевой — Евгения Петровича Фокса.