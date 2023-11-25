Странная не только внешне: настоящую фамилию Васильевой сложно выговорить и со второго раза

«Нормальную русскую» фамилию Татьяна Васильева получила только тогда, когда вышла замуж за Анатолия Васильева. С тех пор под ней она и известна. Фамилия при рождении у артистки была другая. Да еще какая.

Родилась Васильева в Ленинграде в 1947 году, и фамилия у нее тогда была Ицыкович. Девочка чуть ли не с пеленок мечтала стать актрисой, ведь талантом не была обделена. Она смогла с легкостью поступить сразу в два вуза. Свой выбор остановила на Школе-студии МХАТ.

Кстати, фамилию Васильева стремилась сменить не только из-за замужества. Ее травили в институте и относились с откровенным негативом. Поэтому начинающая артистка очень стеснялась. Ей пробовали давать псевдонимы, но все было тщетно. Брак с Анатолием Васильевым спас от «позорной» Ицыкович, и больше к ней Татьяна никогда не возвращалась.