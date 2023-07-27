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Странная не только фамилия: как на самом деле зовут Рыжего из «Иванушек»

27 июля 2023 08:15
Странная не только фамилия: как на самом деле зовут Рыжего из «Иванушек»

Унаследовал талант от знаменитого предка.

Андрей Григорьев-Апполонов всегда был самым ярким и заметным участником группы «Иванушки International». Еще когда поклонники мало знали о коллективе, его окрестили Рыженьким из «Иванушек» и до сих пор нередко называют именно так. Двойную фамилию Андрея не так легко запомнить и произнести. Но оказалось, что и отчество у него не менее оригинальное.

Полное имя певца звучит как Андрей Генрихович Григорьев-Апполонов. Его отец Генрих Святославович, вопреки аристократическому имени, был обычным врачом и работал хирургом в поликлинике города Сочи. Мать участника «Иванушек» Маргарита Андреевна работала администратором в зимнем театре.

Согласно семейной легенде, одним из их предков был Аполлон Александрович Григорьев, знаменитый русский поэт и критик. Из-под его пера вышло немало известных песен и романов. Так это или нет, но творческая жилка в этом роду явно есть, что и доказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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